NÖN-N1-TV Roadshow zu Gast in St. Pölten

Die NÖN lud zur Plattformpräsentation von NÖN-N1-TV ins Cinema Paradiso St. Pölten. Nachdem die Vorstellung des Senders bereits in mehreren Standorten in Niederösterreich ein voller Erfolg war, konnte man nun auch in der Landeshauptstadt die Partner vom neuen Regional-TV überzeugen. „Die NÖN ist nicht mehr nur Print, oder nur online. Mit unserem neuen TV-Sender sind wir eine komplette 360-Grad Multimediamarke“, zeigte sich Geschäftsführer Michael Ausserer begeistert. Mit dem neuen Sender will man noch stärker auf Regionalität setzen und ein breites Programmspektrum abdecken. Von Fußball der ersten Niederösterreichischen Landesliga, über Politik, Wetter und aktuellen Beitragen aus ganz Niederösterreich ist alles dabei. „Die NÖN steht für lokale Nähe, regionale Kompetenz und journalistische Qualität. Seit über 150 Jahren in der gedruckten Ausgabe, seit Jahren online – und bald auch im TV. In diesem Sinne werden wir unsere journalistischen Bewegtbild-Angebote schrittweise ausbauen“, betont auch NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.