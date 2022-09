„St. Pölten spricht“: Dialog mit Jugend

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Bei der dritten Podiumsdiskussion der Reihe „St. Pölten spricht“ wollte die NÖN wissen, wie es der Jugend in der Stadt geht. Die Entwicklung St. Pöltens generell bewerten 48,2 Prozent der unter 30-jährigen Teilnehmenden der großen NÖN-St. Pölten-Umfrage als „eher gut“. Aber einige Themen fallen negativ auf: Vor allem die Nachtgastronomie, die rund 75 Prozent als „eher schlecht“ oder „schlecht“ beurteilten, und die Maßnahmen für den Klimaschutz, die 35 Prozent gar nicht beurteilten.

„Wenn man nichts zum Klimaschutz sagen kann, fehlen die Informationen“, kritisiert Flora Peham von Fridays for Future St. Pölten, dass hier der Bildungsauftrag verfehlt werde. Wie wichtig der Klimaschutz den jungen Leuten sei, habe sich beim weltweiten Klimastreik gezeigt, bei dem 2.000 Leute in St. Pölten auf die Straße gegangen seien. Am Schluss verschärfte Peham noch ihren Appell: „Eine junge Stadt ist eine moderne Stadt und eine moderne Stadt ist eine Stadt, die Klimaschutz ernst nimmt.“ Auch Jugend-Gemeinderat Gregor Unfried unterstrich die Brisanz des Themas und betonte, dass die Stadt bereits Maßnahmen setze.

Thema war auch der öffentliche Verkehr. Alle waren sich einig, dass es noch Luft nach oben gebe. Hier soll es unter den Diskutierenden auch noch einen Termin geben, um mögliche Verbesserungen zu besprechen. Schließlich diskutierten die Teilnehmer auch das Thema Nachtgastro. Für FH-Studenten seien die Lokale im Süden zu weit weg und Feiern in Wohnheimen seien schwierig wegen des Lärms, sagte ÖH-Vorsitzende Carola Berger. Gewünscht wird etwa eine niederschwellige Partylocation.

Die Teilnehmenden betonten: Die Jugend bringt unverzichtbare Kompetenz für die Stadt. „Zuhören und ihre Bedürfnisse ernst nehmen“, gab Tanja Schönanger vom Jugendzentrum Steppenwolf final mit.

