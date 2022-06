Wohnungen in St. Pölten sind viel zu teuer! Es braucht mehr leistbaren Wohnraum! Alles wird zubetoniert, es gibt doch schon genug Wohnungen in der Stadt! Baugründe für junge Familien sind gefragt! Die St. Pöltner NÖN hat sich einen ganzen Monat lang mit dem Thema Wohnbau“ in der Landeshauptstadt beschäftigt und intensiv darüber berichtet.

Fragen wie „Wie schaut es in St. Pölten mit verbauten Flächen aus?“, „Wie viele Wohnungen werden gebaut?“ oder „Was sind die Zukunftspläne der Stadt im Bezug auf Wohnraum?“ wurden dabei auf den Grund gegangen. Abschluss des redaktionellen Schwerpunktes „Wohnen in St. Pölten“ bildet nun die NÖN-Podiumsdiskussion im Raiffeisen Corner in der Kremser Landstraße 18 in St. Pölten am Dienstag, 5. Juli, um 19 Uhr. Jeder ist herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Die Plätze sind begrenzt.

