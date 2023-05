Warten auf den Spielplatz in Pottenbrunn

Pottenbrunn Bei der Eröffnung des Robinson-Spielplatzes im Vorjahr hieß es, dass der neue Spielplatz in Pottenbrunn heuer fertig gestellt werde. Ein Jahr danach gibt es noch immer keinen Spielplatz. „Die Verzögerung der Umsetzung eines Ortes für freies Spielen, Bewegung und Gesundheit unserer kleinsten Pottenbrunnerinnen und Pottenbrunner ist durch anhaltenden Widerstand von Anrainern entstanden“, sagt Vizebürgermeister Harald Ludwig. Das geplante Grundstück im Norden Pottenbrunns Richtung Wasserburg liegt direkt am Bach. Die Siedlung ist ruhig, die Einfamilienhäuser dort stehen seit vielen Jahren. Auch Karl Georg lebt seit einigen Jahren dort. Er ist kein direkter Anrainer des geplanten Spielplatzes, weiß aber, dass er ein großes Thema ist. „Es spricht nur ein einziger Grund für diesen Standort, nämlich, dass es Eigengrund der Stadt ist“, sagt Georg. Die Struktur Pottenbrunns entwickle sich nicht Richtung Wasserburg, sondern Richtung Ratzersdorf. Und auch die Bevölkerungsstruktur in diesem Bereich sei nicht passend. Es gebe hier fast keine Kinder mehr. Als zusätzliches Problem sieht er den angrenzenden Bach. „Da kann man die Kinder keinen Moment aus den Augen lassen. Die Lage ist sehr grenzwertig“, sagt Georg.

Gemeinderat Bernhard Wiehalm (ÖVP) ist selbst Anrainer des Grundstücks. Gegen den Spielplatz habe er nichts, er setze sich seit vielen Jahren für einen Spielplatz in Pottenbrunn ein. Aber auch Wiehalm sieht den Platz als ungeeignet an und stimmt den Argumenten Georgs zu. Er hatte sich gemeinsam mit Vizebürgermeister Matthias Adl (ÖVP) nach Grundstücken umgehört. Die Pfarre würde eines zur Verfügung stellen. Dieses ist eingezäunt und ein Schild erinnert noch heute an einen früheren Spielplatz dort. „Mit den Anrainern war alles abgeklärt. Es hat sogar schon Gespräche gegeben“, sagt Wiehalm.

Gemeinderat Jürgen Kremsner (SPÖ) bestätigt die Gespräche. „Von der Rechtsabteilung hieß es aber, dass es ein Problem mit der Haftung bei Spielplätzen auf Fremdgrund gibt. Und Eigengrund zu bevorzugen ist“, informiert Kremsner. Außerdem sei eine Kostenexplosion befürchtet worden, weil dort dann die Stadt auch die Straßenreinigung übernehmen und den Zaun erneuern müsse. Außerdem müssten die Bäume in den Kataster aufgenommen werden. Weitere Gründe habe die Stadt nicht zur Verfügung.

Für das Areal im Norden gab es bereits Workshops mit der Schule für die Gestaltung. „Der Spielplatz wird noch heuer kommen. Meines Wissens wird er auf unserem Grundstück realisiert“, sagt Kremsner.

