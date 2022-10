Politiker und Operettenfreund: Hermann Nonner ist tot

"Ich mache Sachpolitik" hörte man Hermann Nonner immer sagen. Er wollte etwas für die Bürger verbessern. Unermüdlich wies er auf Probleme von Benachteiligten hin, unterstützte diese. Und natürlich war der ehemalige Polizist auch stolz darauf, dass einige Verbesserungen auf St. Pöltens Straßen auf seine Anregung hin zustande gekommen sind. „So an die 20 Sachen sind was geworden, zum Beispiel die Kika-Ampel oder die Ampel an der Kreuzung Eybnerstraße-Klostergasse", erzählte er 2016 in einem Gespräch mit der NÖN.

25 Jahre brachte er sich als Lokalpolitiker ein. Die "schillernde Persönlichkeit Jörg Haider" habe ihn mit dem Polit-Virus infiziert. 2001 trat Nonner etwa als Spitzenkandidat der FPÖ an. Kurz nach der Wahl traten Hermann Nonner und die anderen FPÖ-Gemeinderäte aus der Partei aus und gründeten daraufhin die Liste Für St. Pölten, die später "Liste Hermann Nonner" hieß.

Ein Anliegen war Nonner auch die Musik. 2006 gründete er gemeinsam mit Christian Gebath und Wilhelm Schupp den Verein der Operettenfreunde, 2018 übergab Nonner den Vorsitz an Tenor Jörg Schneider. Danach wurde es ruhig um den umtriebigen Politiker und Operettenfreund.

Am 26. Oktober verstarb er im 76. Lebensjahr. Die Verabschiedung findet am Freitag, 11. November, um 12 Uhr in der Zeremonienhalle 1 des Städtischen Hauptfriedhofes St. Pölten statt.

