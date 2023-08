Rot, Grün, Schwarz: Politikertreff am Frequency 2023

Im Zuge seiner Comeback-Tour unter dem Motto „Zurück zur Gerechtigkeit“ tourt SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler derzeit durch ganz Österreich und machte so vergangenes Wochenende auch Halt am Frequency in St. Pölten. Zusammen mit dem Niederösterreichischen SP-Parteivorsitzenden Sven Hergovich war er am Gelände unterwegs und gesellte sich mit Bier zu anderen Festivalgästen am Campingplatz.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Festivalveranstalter Harry Jenner. Foto: APA, FLORIAN WIESER

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hingegen besuchte am ersten Festivaltag den Klimaticket-Stand, wo man sich Tattoos stechen lassen konnte. Bei einem Klimaticket-Motiv wurde den ersten drei Freiwilligen sogar ein gratis Klimaticket für ein Jahr geschenkt. Gewessler blieb bei einem temporären Kindertattoo.

Vizebürgermeister Matthias Adl, Landtagsabgeordneter Florian Krumböck und RK-Einsatzleiter Gerhard Heilig mit einem Teil des Teams. Foto: VP St. PöltenRamler

Auch die ÖVP ließ sich blicken. St. Pöltens Vizebürgermeister Matthias Adl und Landtagsabgeordneter Florian Krumböck besuchten das Rote Kreuz-Zentralzelt. „Uns ist es wichtig, den Heldinnen und Helden, die an diesen Tagen auf die tausenden Besucherinnen und Besucher ein wachsames Auge haben, Danke zu sagen“, so die ÖVP-Politiker. Der Bereitschaftsdienst am Frequency wird ein halbes Jahr im Voraus geplant. Insgesamt waren es an die 400 Sanitäterinnen und Sanitäter, die während des Festivals ehrenamtlich im Einsatz waren und dabei über 2.000 Frequency-Besucherinnen und Besucher versorgten. Für dieses Engangement gab es von der ÖVP-Fraktion wie jedes Jahr eine Eisspende, die bei den hitzetagen auch einen kühlen Kopf bewahren solle.