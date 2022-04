Illegale Jagd in Witzendorf: Wilderer tötete Reh mit Pfeil

Werbung

So etwas erlebt man in einer Landeshauptstadt auch nicht alle Tage: Ein Wilderer dürfte vor einigen Tagen am Stadtrand sein Unwesen getrieben und dem Leben eines Rehs ein Ende bereitet haben.

Um das Wildbret oder die Trophäe dürfte es bei der illegalen Jagd allerdings nicht gegangen sein oder der Täter wurde gestört. Denn das Tier hat er in Witzendorf liegen gelassen. Nicht alltäglich war auch die Wahl seiner Waffe: Das Tier hat der bisher Unbekannte mithilfe eines Bogens oder einer Armbrust erlegt. Das schließt die Polizei aus dem Geschoss, mit dem das Tier durchbohrt wurde. Die Exekutive ermittelt nun, wer hier am 16. oder 17. März illegalerweise auf der Pirsch war. „So etwas kommt auf jeden Fall nur sehr selten vor“, erklärt Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler. Denn es brauche auch einiges an Übung, um ein Reh so zu erwischen und zu töten.

