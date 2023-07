Gesetzeshüter rasten am Rad durch Wilhelmsburg

Rund 1.200 aktive Gesetzeshüter traten bei den Bundespolizeimeisterschaften im Landessportzentrum St. Pölten und der Umgebung in 15 Disziplinen an. Der Kampf um den Titel des Bundesmeisters im Mountainbiken wurde im Kreisbachtal in Wilhelmsburg ausgetragen. Die zirka 27 Kilometer lange Rundstrecke mit ihren 700 Höhenmetern musste von den Teilnehmern in zwei Runden bewältigt werden. Bei besten Witterungs- und Streckenbedingungen schaffte Christoph Mick vom PSV Wien eine Zeit von 56,16 Minuten. Romana Slavinec vom PSV Wien kam als schnellste Polizisten nach 1:08:23 Stunden ins Ziel.

Die Siegerehrung erfolgte im historischen Ambiente von Schloss Kreisbach. Dabei konnten neben Bürgermeister Peter Reitzner auch Bezirkspolizeikommandant Philipp Harold und Hauptorganisator Matthias Grabner begrüßt werden.

Ein besonderer Dank ging an die Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck und ihren Vorsitzenden Rudi Lurger. Der Verein unterstütze die Veranstaltung bei der Suche nach einer geeigneten Strecke, der Streckenmarkierung sowie bei der Logistik. Lurger, selbst Polizist und bei der Austragung des Rennes maßgebend verantwortlich, bedankte sich bei der Siegerehrung noch bei den Grundstücksbesitzern und Anrainern. „Ohne deren Unterstützung und Mithilfe wäre eine Veranstaltung wie diese nicht möglich gewesen.“