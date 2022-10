Pianistin und Wahl-St. Pöltnerin Nakai: „Musik in die Wiege gelegt“

Nur ausgewählte Pianisten werden zum Liszt-Festival nach Raiding im Burgenland eingeladen, daher sind in den Annalen dieses Events große Künstler angeführt wie Rudolf Buchbinder, Elisabeth Leonskaja, Arcadi Volodos, Ingolf Wunder, Oleg Maisenberg, Roland Batik, Lilya Zilberstein etc. und seit heuer auch Tomoko Nakai.

Die gebürtige Japanerin ließ sich vor einigen Jahren in St. Pölten nieder und sagt: „Die Liebe zur Musik ist mir in die Wiege gelegt.“ Denn ihre Mutter war in klassischer Musik ausgebildet. „So kam ich von klein auf in den Kontakt mit der Musik, wenn sie arbeitete“, erzählt Nakai.

Schon früh entschied sie sich, Klavier zu lernen, obwohl sie viel probierte von verschiedenen Instrumenten bis zu Gesang. Aufgewachsen in einer Großstadt genießt sie nach Stationen in Tokio und Wien nun die Ruhe in St. Pölten.

Beim Liszt-Festival begeisterte die junge Pianistin mit ihrem „höchst virtuosen und dennoch gefühlvollen Spiel“, wie es die Veranstalter Eduard und Johannes Kutrowatz beschrieben.

Musik-Tipp: Der Mitschnitt des Abends wird am Donnerstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr auf Ö1 ausgestrahlt.

