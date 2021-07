Die Plattform STP 2020 hat coronabedingt ein Jahr verspätet das 2020 im Namen verloren und heißt seit der Generalversammlung Plattform St. Pölten. Mit 304 Mitgliedern lebt der Verein erfolgreich Private Public Partnership – die Zusammenarbeit zwischen dem Wirtschafts-Verein und der Verwaltung funktioniert auch dank des gemeinsamen Bindeglieds Marketing St. Pölten bestens.

Marketing-Geschäftsführer Matthias Weiländer ist Generalsekretär des Vereins, und er zog eine positive Bilanz der beiden letzten Jahre – mitunter was die Unterstützung des Handels und die Immobilien-Vollnutzung in der Innenstadt betrifft: „Das Pendel schlägt für die City.“

„Stadtments“ über interessante Themen

Über das und andere interessante Entwicklungen in der Stadt wurden Plattform-Mitglieder ebenso in Lockdownzeiten informiert, und zwar in den „Stadtments“: „Videobotschaften, in denen Mitglieder und Entscheidungsträger zeigen, wohin sich die Stadt entwickeln soll“, betonte Plattform-Obmann Dominik Mesner. Die Videoserie wird fortgesetzt, ein erster Film zum Thema Sportstadt ist bereits online.

An einem neuen Projekt können sich alle – finanziell – beteiligen: In den renovierten Rathausturm wird das modernste Glockenspiel Europas eingebaut. Die 48 Glocken in unterschiedlichen Größen werden die Stadt mit Musik von Bach bis hin zu den Beatles beschallen können.