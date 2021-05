Die Arbeiten für den Abriss des ehemaligen Pottenbrunner Amtshauses gehen voran. 1924 wurde das Gebäude nach Plänen des Stadtbaumeisters Robert Wohlmeyer errichtet. Wohlmeyer war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Architekt von regionaler Bedeutung und plante Bauten in Jugendstil und Späthistorismus. So wurde etwa auch das Montecuccoli-Laderchi-Mausoleum in Hafnerbach nach seinen Plänen errichtet. Erwähnung findet das Amtsgebäude auch in der Kunsttopographie der Landeshauptstadt. Darin wird das Gebäude so beschrieben: Hoher zweigeschossiger Bau unter Walmdach. Dreiachsiger Mittelrisalit mit Ortsteingliederung in Putz, von geschweiftem Giebel überhöht; die Fenster der Flanken in leicht vertieften Rahmenfeldern.

Das Gebäude hat eine bewegte Geschichte. So wurde es bis zur Eingemeindung von Pottenbrunn als Amtshaus genutzt. Unter anderem beherbergte das Haus in der Amtsstraße 9 auch einen Gendarmerieposten, die Bücherei oder die Mutterberatung. Nach dem Gemeinderatsbeschluss vor wenigen Wochen wird das Gebäude abgetragen.

„Das sehr alte Gebäude in der Amtsstraße stand leer und befand sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand“, argumentiert Rathaus-Sprecher Thomas Kainz. Das ehemalige Amtshaus sei nicht unter Denkmalschutz gestanden und verfüge über keine besondere architektonische oder bauhistorische Relevanz. Das Amtshaus wurde schon länger nicht mehr genutzt und befand sich nach einer Experteneinschätzung mitunter in einem baufälligen Zustand. „Das Dach ist mitgenommen, im Keller hat Feuchtigkeit das Mauergefüge bereits sehr in Mitleidenschaft gezogen. Das Objekt wurde im Rahmen seiner Geschichte mehrmals unprofessionell verändert“, heißt es aus dem Rathaus. Deshalb sei eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar gewesen. Aus Gründen der Sicherheit musste der im Gemeinderat beschlossene Abbruch schnell erfolgen. Derzeit soll es noch kein Konzept zur weiteren Nutzung des Standortes geben.

Vizebürgermeister Matthias Adl bedauert den Abbruch des Baus aus der Pottenbrunner Geschichte: „Gerade zum Kulturhauptstadtjahr 2024 hätte das Gebäude einen interessanten Blickwinkel ermöglichen können.“ So hätte er einerseits die Idee als Ausstellungsort für die vielen archäologischen Funde in und um Pottenbrunn gehabt und andererseits hätte hier ein Jugendzentrum eingerichtet werden können, das er in Pottenbrunn als „höchst notwendig“ erachtet.

„Offensichtlich hat Vizebürgermeister Adl diverse Ideen gehabt, was mit dem nunmehr in Abbruch befindlichen Amtshaus passieren hätte können. Diese Ideen sind aber sehr vage geblieben und wurden nicht an die zuständigen Stellen beziehungsweise die Leitung des Stadtmuseums herangetragen oder mit dem Stadtarchäologen näher besprochen“, hebt der Rathaussprecher hervor.