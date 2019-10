Dramatisch endete der Ausflug des Ratzersdorfers Richard Schallhammer mit seinem Habicht. Der 55-Jährige wollte vergangenen Mittwoch – wie so oft – auf einem freien Feld in Pottenbrunn mit dem gefiederten Freund trainieren. Mit dabei hatte Schallhammer seine umgebaute, rund sieben Meter lange Angelrute, auf deren oberen Ende eine Tauben-Attrappe montiert ist. Damit soll der Vogel seinen Jagdinstinkt verbessern.

Aus noch unbekanntem Grund dürfte Schallhammer aber zu Nahe an eine Hochspannungsleitung geraten sein – es kam zum Stromüberschlag. Der 55-Jährige erlitt schwerste Verbrennungen.

Ein Radfahrer dürfte zufällig den Vorfall beobachtet haben und alarmierte sofort die Rettung. Schallhammer, der am Unfallort noch ansprechbar war, wurde zunächst in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht und gleich in den künstlichen Tiefschlaf versetzt. Aufgrund seiner Verletzungen wurde Schallhammer später in das Klinikum Graz geflogen. „Sein Zustand ist äußerst kritisch“, berichtet seine Tochter Christina.

Der Habicht wurde einen Tag später von Falkner-Kollegen des 55-Jährigen gefunden und nach Hause gebracht.