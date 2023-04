Neuer Platz für Altstoffe mit Park & Drive sowie Lup entsteht

Für das alte Abfallsammelzentrum im Nordwesten von Pottenbrunn ist ein Ersatzstandort gefunden. Der alte Standort sei in die Jahre gekommen und liege im Hochwasserschutzbereich, daher soll es abgesiedelt werden, heißt es aus der Stadt. Der Gemeinderat fällte nun den Grundsatzbeschluss für die Errichtung eines neuen Altstoffsammelzentrums (ASZ) in unmittelbarer Nähe zur Autobahnabfahrt St. Pölten Nord. Am Areal des ASZ soll die Asfinag außerdem ein Park & Drive errichten, das mit einer Haltestelle an das Lup-System angebunden wird. Die Gesamtkosten für die Stadt belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro netto.



Kritik kam von den Grünen und der ÖVP, weil der neue Standort des ASZ nicht mehr fußläufig zu erreichen sei. Walter Heimerl-Lesnik fordert für die Grünen in einem Zusatzantrag, dass die Erreichbarkeit auch über eine Radroute ermöglicht wird. Dieser bekam jedoch keine Mehrheit.



Begrüßt wurde seitens der ÖVP die Errichtung eines Park & Drive. „Seit Langem werden an den Stadteinfahrten solche Plätze gefordert“, sagt Vizebürgermeister Matthias Adl. So komme man bald autofrei in die Innenstadt und kann für weitere Strecken Fahrgemeinschaften bilden.



Das alte Areal soll in der Folge renaturiert werden, berichtet Vizebürgermeister Harald Ludwig (SPÖ). Jetzt gehe es aber erst einmal um die Vorleistungen wie die Übernahme des Grundstücks ins öffentliche Gut, die Planung der Haltestelle und die Ausarbeitung eines Vertrags mit der Asfinag.



