Erneutes Praktikum bei den NÖN in St. Pölten

Über den Juli hinweg war ich erneut Praktikant bei den NÖN in der Redaktion St. Pölten. Diesmal war ich großteils für die St. Pöltner Ausgabe zuständig, teilweise aber auch für Lilienfeld. Ich habe mich erneut für das Praktikum entschieden, da es mir letztes Jahr gut gefallen hat und auch für den Lebenslauf nicht schlecht ist. In naher Zukunft werde ich erstmal den Zivildienst abschließen und danach vermutlich in Richtung Medien-Management oder Business-Administration mit meinem Studium gehen.

In den vier Wochen bei der Zeitung habe ich wieder verschiedenste Einblicke bekommen. Es ist definitiv kein nine to five Schreibtischjob. Verschiedene Pressetermine, Veranstaltungen oder Umfragen sorgen dafür, dass es immer etwas Neues gibt. Mein persönliches Highlight waren erneut die Gerichtstermine bei denen meine Kollegin Katharina Strasser und ich, im Anschluss auch die zugehörigen Online-Artikel schreiben durften. Das Team rund um die Redaktion war genau so freundlich wie letztes Jahr und es herrscht ein familiäres Arbeitsklima. Die Arbeitszeiten variieren und sind durchaus flexibel. Es gibt mal mehr und mal weniger zu tun, wofür allerdings die Sommerferien verantwortlich sind. Im Großen und Ganzen war das Praktikum für mich eine positive Erfahrung.