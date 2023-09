NÖN-Praktikum: nicht der übliche 9-to-5-Ferialjob

Im August in der NÖN-Redaktion in St. Pölten zu arbeiten, war nicht mein erster Ferialjob, aber eindeutig mein abwechslungsreichster. Nach zwei Unisemestern Publizistik wollte ich diesen Sommer unbedingt praktische Erfahrung im Journalismus sammeln, und war dafür mit einer einmonatigen Ferialpraxis in der NÖN-Redaktion in St. Pölten genau richtig. Von Gerichtsverhandlungen und Pressekonferenzen über administrative Aufgaben bis hin zu Straßenbefragungen (wodurch ich nun vollends meine Schüchternheit ablegte) war alles dabei. Es ist ein Job, der Hartnäckigkeit, Offenheit und Wissbegierde verlangt, mit dem Vorteil noch dazu, dass man das örtliche Geschehen als Erste mitbekommt.

Hannah Zuser (links) traf beim Frequency zufällig auf ihre Namensvetterin Hannah Zuser. Am Festival unterstützte sie tatkräftig beim Verfassen von Kritiken, beim Fotografieren und Filmen. Foto: Maria Prchal

Unter all diesen Eindrücken kristallisierten sich auch meine persönlichen Highlights heraus, wie etwa als ich mit der NÖN das Frequency besuchte und dieses heuer so von einer anderen Perspektive aus erleben durfte. Oder der Ausflug auf die Wassermelonenplantagen mit anschließender bürointerner Melonenverkostung.

Es war nicht nur die Arbeit an sich, sondern auch der Arbeitsplatz allgemein mit dem freundschaftlichen Umgang untereinander und dem lockeren Plaudern zwischendurch, das mir bei der NÖN so gut gefallen hat.