Werbung

Nach einer langen Corona-bedingten Pause ist der Lions Club Jakob Prandtauer mit einer Kabarett-Veranstaltung zurück. Die Comedy Hirten treten um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) bei Mazda Mayer in der Dr. Wilhelm Steingötterstraße auf. Die Spendenkarten zum Preis von 25 Euro gibt es in der Buchhandlung Schubert, an der Abendkasse und bei jeden Lions-Mitglied. Mit den Einnahmen weden soziale Projekte in der Region unterstützt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.