Zum ersten Mal bei der NÖN in St. Pölten als Praktikant

Ich war von Mitte Juli bis Mitte August als Praktikant bei der NÖN. Die ersten zwei Wochen war ich in der Marketing-Abteilung im NÖ Pressehaus und die letzten zwei Wochen in der Redaktion am Rathausplatz. In der Marketing-Abteilung war es richtig super, ich habe mich mega wohl gefühlt genauso wie in der Redaktion.

In der Marketing-Abteilung war es im Sommer eher ruhiger, da viele im Urlaub waren. Doch meine Kolleginnen und Kollegen hatten immer etwas für mich, sodass mir nie langweilig wurde. Ich war öfter im Bereich der Gewinnspiel-Verlosungen tätig, dies hat mir sehr Spaß gemacht. Dennoch war ich nicht die ganze Zeit im Büro. Mit meinem Kollegen Markus Helmreich war ich ein paar Mal auf Dienstreisen sowie einem Kundengespräch. Am coolsten fand ich, als wir für das Frequency Videos gedreht haben, es war so lustig und ich war der Seestern. Ich hatte jeden Tag etwas anderes zutun, also sehr abwechslungsreich. Dort hat es mir sehr Spaß gemacht. Nächstes Jahr wahrscheinlich wieder.

In der Redaktion war es auch sehr abwechslungsreich, man saß nicht immer im Büro und schrieb Artikel, man ging auch raus, um Straßenumfragen zu machen. Aber auch das Schreiben der Artikel sowie das Fotografieren der Läden, über die wir dann einen Artikel schrieben, fand ich toll, obwohl ich nicht so der Fan vom Schreiben bin. Zusätzlich durften meine Kollegin Hannah Zuser und ich auch ins Gericht. Ich fand das sehr spannend, weil ich noch nie in einem Gericht war. Das Gericht war mein Highlight in der Redaktion am Rathausplatz.

Alles in allem fand ich das Praktikum toll und bedanke mich, dass ich so herzlich von allen aufgenommen wurde. Es hat mich gefreut und mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr.