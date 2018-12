Eine besondere Ehre wird der Dommusik zuteil: Mit ihrer Darbietung von Bachs „Magnificat in Es-Dur“ wird sie Österreich beim europaweit übertragenen „Christmas-Day-Konzert“ der Europäischen Rundfunkanstalten vertreten. Unter der Leitung von Domkapellmeister Otto Kargl wird die Domkantorei am Samstag, 8. Dezember, ab 19.30 Uhr zusammen mit der Neuen Hofkapelle Graz und den Vokalsolisten Martina Daxböck und Barbara Zidar-Willinger, Anna Kargl, Johannes Bamberger und Stefan Zenkl Bachs erhebendes Werk (mit den bekannten Chören „Vom Himmel hoch“ und „Freut euch und jubiliert“) im Dom zu Gehör bringen. Dargeboten werden auch Bachs Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ sowie Poulencs „O Magnum Mysterium“. Übertragen wird das Konzert von 23 Radio-Sendern in Europa, Kanada, Australien und den USA. Ö 1 wird es am 24. Dezember um

14 Uhr ausstrahlen.

Für die Solisten, die allesamt ihre ersten sangestechnischen Schritte bei der Dommusik setzten, bedeutet das große Aufmerksamkeit über die Staatsgrenzen hinweg. „Das ist schon ein einzigartiges, kurzweiliges Meisterwerk“, freut sich der erfolgreiche Bariton Stefan Zenkl.

Im Dom wird das „Magnificat“ zum ersten Mal aufgeführt. Für Domkapellmeister Otto Kargl ist das Werk etwas ganz Besonderes: „Der Text hat eine sehr politische Dimension, spricht die Sprache der Armen und Unterdrückten. Extrem mutige Aussagen in der damaligen patriarchalischen Zeit. Und gerade heute ein ziemlich linkes christliches Gedankengut, mit dem wahrscheinlich sogenannte ‚christliche‘ Politiker keine Freude haben werden.“

Mehr zum Konzert gibt es unter www.dommusik.com