Heidi mit neuen Gesichtern im Volksheim Pottenbrunn

Autor Jürgen Johannes Mempör bringt Heidi in die Jetztzeit. Heidi betreibt eine umgebaute Almpension mit ihrem Lebensgefährten Jakob. Peter verschwand vor 18 Jahren spurlos, als er zur Apotheke wollte, von seiner Tochter Agnes Adelheid weiß er nicht. Warum er verschwunden ist und was mit den anderen Charakteren passiert ist, erfahren die Besucherinnen und Besucher Mitte Oktober. Premiere feiert das Stück am Freitag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr im Volksheim Pottenbrunn.

Es ist die 15. Uraufführung der Truppe, die bereits mit den Vorbereitungen beschäftigt ist. „Alle sind nach drei Jahren Pause hoch motiviert und es ist alles im Zeitplan. Dank dem perfekten Probenplanmanagement von Martin Eisenreich. Zumindest wird bei den Proben sehr viel gelacht“, sagt Mempör. Heuer gibt es auch zwei Neuzugänge, so schlüpft Karoline Zoth in die Rolle von Adelheid Agnes, Charly Daxböck feiert sein Comeback als Alm-Öhi Tobias. Ein Jubiläum feiert Marius Schnabel. „Er ist neben Regisseurin Jutta Heiser und mir seit der ersten Produktion 2005 dabei“, freut sich Mempör.

Das Stück wird zwischen 20. Oktober und 28. Oktober gespielt. Alle Termine und Tickets auf www.namenlos.at.