Schach als Überlebenskampf bewegte das Publikum im Landestheater

Die Grenzen des Spiels und des Lebens verschwimmen oft zur Unkenntlichkeit, doch wenn das Spiel zum Überlebenskampf wird, dann sind beide Bereiche aufs Engste miteinander verwoben – so auch in der „Schachnovelle“ von Stefan Zweig, die in einer Regie von Mechthild Harnischmacher und in der Verkörperung durch Julian Tzschentke die Verknüpfung von Schach und Leben multimodal mit Bewegung, Rhythmik, Tonalität und Lichtspielen ausstellt.

Mit Salz und Pfeffer als Requisiten im Schachstil wird von Beginn des Stückes klar, dass die Essenz des Lebens selbst mit dem Schachspiel verschmilzt und bis kurz vor dem Ende des Stücks eng verbunden bleibt. Inhaltlich dreht sich das Stück nämlich um die Figur des Dr. B., der von den Nationalsozialisten im Hotel Metropol in Einzelhaft gehalten wird und nur durch das minutiöse Einstudieren von Schachpartien der mentalen Folter entkommen kann. Dieser psychische sowie körperliche Überlebenskampf wird in wilden Bewegungen, die einem Contemporary Dance-Akt gleichkommen und die Seele widerspiegelnden Geräuschproduktionen ausgedrückt und stellt die Affekte multisensorisch aus – eine moderne Literaturadaption also, die voll und ganz auf Emotionen fokussiert.

Durch diese Ausstellung von Affekten und Emotionen in einem Theatermonolog wird das Publikum in die Gefühlswelt des Protagonisten gezogen und die direkten Ansprachen des Schauspielers durchbrechen die „Vierte Wand“. Die einfache und reduzierte Bühnengestaltung mit Tisch, Jacke und Salz- und Pfefferstreuer, der Wechsel zwischen Dunkel und Hell sowie die Ausdrucksstärke des Schauspielers Julian Tzschentke intensivieren diesen Effekt nochmals, indem der Fokus verstärkt auf die erlebte Schreckenserfahrung der sensorischen Deprivation, also des Entzuges von sensorischen Reizen, durch die Nationalsozialisten gelenkt wird.

Als einzigen Kritikpunkt würde ich anführen, dass die eingebaute Humorisierung der Gestik beim Schachspiel im Publikum viel Lachen generierte, aber die Abgründe des Wahnsinns, in welche der Protagonist stürzt, teilweise nicht an die Zuseherinnen und Zuseher weitergab, sondern diese eher abflachte. Dass jedoch auch komische Elemente eingebaut wurden, ist ein wirksames Mittel, um zu demonstrieren, wie Schach einerseits am Leben hält, sich aber durch Persönlichkeitsspaltung des Protagonisten auch in diesen einschreibt und die Faszination des Schachs in Obsession umschlagen lässt.

Die Produktion wird nach dieser Premiere auf Anfrage in den Klassenzimmern Niederösterreichs und Wiens zu sehen sein. Und das sollte sich keine Schule entgehen lassen, denn es ist eine bewegende und berührende moderne Adaption von Literatur für das Theater, welche mit verschiedenen künstlerischen Mitteln experimentiert, um innere Welten für das Publikum erfahrbar zu machen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.