St. Pölten bekennt heuer wieder Regenbogen-Farbe

Bereits letztes Jahr sorgte der Verein St. Pride dafür, dass St. Pölten einen Tag lang in Regenbogenfarben erstrahlte. Heuer organisiert der Verein erneut eine Pride Parade. Die Abläufe hätte der Verein optimiert, der Startzeitpunkt wurde nach hinten verschoben, die Route etwas abgeändert. Die Message bleibt gleich: „Die Pride ist eine Demo für mehr Gleichbehandlung, einen klaren und transparenten Diskriminierungsschutz eine bessere Gesundheitsversorgung“, betont St. Pride-Obmensch Oskar Beneder. Auch in einer Stadt wie St. Pölten sei es dringend notwendig, ein Statement zu setzen: „Im Jahr 2022 gab es auf der Pride leider verschiedene Übergriffe, Beschimpfungen und auch einen Platzverweis der Polizei. Dies hat uns gezeigt, dass viele Menschen hier wohl doch nicht so offen und progressiv sind“, so Beneder. „Deswegen brauchen wir in St. Pölten eine Pride“, sagt Vereinsmitglied Erwin Rossmann.

Deswegen sei die Pride eine Einladung an alle queeren Menschen aus ganz Niederösterreich, dabei zu sein, teilzunehmen, laut und sichtbar zu sein, sagt Obmensch-Stellvertreterin Christina Endl. Im letzten Jahr gab es rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für dieses Jahr hat der Verein es sich zum Ziel gesetzt, dies zu verdoppeln. Sie selbst stammt aus einer ländlichen Region in Niederösterreich, wo es keine sichtbare queere Community gab. „Deshalb ist es mir wichtig, mich für ein offenes, tolerantes und heterogenes Niederösterreich, wo auch queere Menschen ihren Platz in der Gesellschaft haben und mit ihren Anliegen und Bedürfnissen gehört und gesehen werden, einzusetzen“, sagt Endl.

St. Pöltner Pride Parade 2023

Am 27. Mai 2023 findet die St. Pöltner Pride Parade statt. Los geht's um 16 Uhr vor dem Bahnhofsplatz. Beim Landhaus wird es wieder eine Bühne für politische Rednerinnen und Redner geben. Ein Rahmenprogramm mit Infoständen, Acts und Clubbing ist ebenfalls geplant.

