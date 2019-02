Auch in seiner 25. Auflage darf sich der NÖ Landeswettbewerb prima la musica über ungebrochenes Interesse freuen: Rund 1.000 Musikschülerinnen und Musikschüler aus allen 127 Musikschulen des Landes werden von 26. Februar bis 8. März einmal mehr vor einer hochkarätig besetzten Fachjury im Festspielhaus ihr Können unter Beweis stellen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten im Rahmen des Wettbewerbs in verschiedenen Kategorien und Altersgruppen als Kammermusik-Ensembles (Klavier, Akkordeon, Streichinstrumente, Zupfinstrumente, Vokalsensembles oder in offener Besetzung) oder solistisch (Blockflöte, Holz- und Blechblasinstrumente sowie Schlagwerk) auf. Alle Wertungsspiele sind öffentlich zugänglich und Zuhörerinnen und Zuhörer sind an allen Tagen herzlich willkommen.

Der Wettbewerb bietet jungen Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit, neue musikalische Impulse und wertvolles Feedback zu erhalten, sich mit anderen zu vernetzen und auszutauschen. Neben Bewertung und Preisverleihung ist auch das persönliche Beratungsgespräch der Jury zentraler Bestandteil des Bewerbs: 80 Jurorinnen und Juroren aus ganz Österreich besprechen dabei mit den jungen Musikerinnen und Musikern deren musikalische Leistung und geben wertvolle Tipps und Rückmeldungen für deren weiteren künstlerischen Weg.

Vergeben werden erste, zweite und dritte Preise sowie die Bewertung „teilgenommen“. Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des NÖ Landeswettbewerbs erhalten die Berechtigung, am Bundeswettbewerb prima la musica teilzunehmen. Dieser findet von 25. Mai bis 2. Juni 2019 in Klagenfurt statt.

In den vergangenen Jahren hat sich der NÖ Landeswettbewerb prima la musica zur größten und wichtigsten Initiative im Bereich der Förderung der musikalischen Jugend entwickelt. Mit rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen Teilen des Landes ist der NÖ Landeswettbewerb prima la musica, organisiert vom Musikschulmanagement Niederösterreich in Kooperation mit Musik der Jugend, nicht nur der größte Wettbewerb im Bundesländervergleich, sondern zählt auch bei den Ergebnissen der jungen Talente kontinuierlich zu den erfolgreichsten Landeswettbewerben.

Nähere Informationen und Programm:

www.musikschulmanagement.at > Talenteförderung > Wettbewerbe