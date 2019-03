Großer Erfolg für das Benigna Quartett: Katharina Auer, Valerie Ettenauer und die beiden Schwestern Johanna und Katja Lomoschitz haben beim Prima la Musica-Landesbewerb zum zweiten Mal in Folge einen ersten Preis erspielt und dürfen auch diesmal wieder zum Bundeswettbewerb fahren. „Ein großartiger Erfolg“, jubelt Alexandra Rappitsch, die Leiterin der Talente-Abteilung der Musikschule St. Pölten. „Die Jury zeigte sich zutiefst berührt von der musikalischen Darbietung.“

Erfolgreich war auch das Trio Klaviocell mit Marlies und Annalena Thürauer mit José Carbo Fuster. | NOEN

Zum Bundesbewerb zugelassen sind auch das Duo Cona con affetto und Trompeterin Aglae Stecher. „Aglae war nur eine von drei Niederösterreicherinnen, die sich in der Profialtersgruppe der Solowertung III+ mit nur 14 Jahren an den Start traute“, zeigt sich Musikschulleiter Alfred Kellner stolz auf die drei ersten Preise mit Bewilligung zum Bundesbewerb.

Auch Aglae Stecher darf beim Bundesbewerb ihr Können zeigen. | NOEN

Auch die weiteren tollen Erfolge seiner Musikschüler empfindet er als nicht selbstverständlich. „Unabhängig von den Preisen freuen wir uns, dass so viele junge Musiker so viel Zeit in ihr Programm investierten“, betont Kellner. In der ersten Bewerbswoche erhielten Serena Aigner, Benedikt Schrabauer und das Trio Klaviocell jeweils einen ersten Preis mit Auszeichnung, erste Preise erspielten Emilia Bacher, Mira Langhammer, Sophia Bründl-Pandzich sowie das Duo con spirito, das Duo finemente und Nimm 5. Einen zweiten Preis bekam das Trio Ponticello, einen dritten das Trio La Viva.