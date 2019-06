Sehr stolz ist Musikschuldirektor Alfred Kellner auf die St. Pöltner Teilnehmer am Bundeswettbewerb Prima la Musica. Das Benigna-Quartett erreichte wieder einen ersten Preis. Bereits zum zweiten Mal waren die jungen Kammermusikerinnen Katharina Auer (Violine), Valerie Ettenauer (Violine), Johanna Lomoschitz (Viola) und Katja Lomoschitz (Violoncello) so erfolgreich. Auch das Duo CONA con Affeto Nadja Floder (Violine) und Corina Floder (Gitarre) erspielte bereits zum zweiten Mal einen ersten Preis beim Bundesbewerb.

Die erst vierzehnjährige Trompeterin Aglae Stecher trat als jüngste Teilnehmerin in der Profiliga III plus neben Studenten österreichischer Musikuniversitäten an und erreichte mit ihrem zweiten Preis einen sehr guten Erfolg. Wooden Brass mit Florian Bauer (Posaune), Jonathan Helm (Trompete) und Maximilian Weissenbach (Klarinette) erspielte ebenfalls einen zweiten Preis.

„Leider konnte unser Landessieger Florian Wenda krankheitsbedingt nicht am Bundesbewerb teilnehmen“, bedauert Alfred Kellner, der allen Preisträgern und ihren Lehrern herzlich gratuliert: „Es ist nicht selbstverständlich, neben Schule und anderen Verpflichtungen ein derart hohes Zeitpensum zu investieren.“