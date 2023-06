St. Pöltner Musik-Nachwuchs holte Erfolge beim Bundeswettbewerb

Beim bundesweiten „prima la music“-Musikwettbewerb erreichten fünf talentierte Musikschülerinnen und -schüler Gold, Silber und Bronze. „Diese beeindruckenden Leistungen beim Bundeswettbewerb unterstreichen die hohe pädagogische Qualität, die wir an unserer Schule bieten. Wir sind unglaublich stolz auf das Talent, die Hingabe und die harte Arbeit unserer Schülerinnen und Schüler, die diese Ergebnisse ermöglicht haben“, unterstreicht Musikschuldirektor Lukas Schönsgibl.

Flötistin Anna Maria Andrae erreichte in der Kategorie Flöte AG IV plus mit 78,40 Punkten den zweiten Platz. In der Kategorie Flöte AG I haben Magdalena Balyan und Alina Recla bemerkenswerte Leistungen erbracht. Balyan bekam mit 91,25 Punkten den ersten Platz und Recla erzielte mit 72,75 Punkten den dritten Platz.

Das „Duo Altenburger“ trat in der Wertung AG I und das „Duo piacevole“ in der Wertung WAG IV an. In ihren Kategorie Kammermusik für Streichinstrumente beeindruckenden beide Duos mit ihrem Können. Das „Duo Altenburger“ erreichte mit 94,40 Punkten den ersten Platz, während das „Duo piacevole“ mit 85,60 Punkten den zweiten Platz belegte.

In der Kategorie Kammermusik AG II hat das „Weilburg Trio“ am Klavier herausragende Leistungen gezeigt und mit 93,17 Punkten den ersten Platz erreicht. Die drei jungen Talente bewiesen ein hohes Maß an technischer Meisterschaft und musikalischer Sensibilität.