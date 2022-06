Vergoldete Wohlklänge der St. Pöltner Musiktalente

Werbung

Mit erstklassigen Ergebnissen für die St. Pöltner Nachwuchsmusikerinnen und -musiker ging der „prima la musica“-Bundesbewerb in Feldkirch über die Bühne.

Für das Konservatorium für Kirchenmusik spielte auf der Orgel Lucie Bryna, die sich einen ersten Preis sicherte. Den gab es auch für Alexandra Auer auf der Violine (Musikschule Landeshauptstadt St. Pölten), beide in der Altersgruppe II (12 bis 13 Jahre).

In der Altersgruppe I (10 bis 11) holten sich die Talente der Musikschule Árpád Gaál Gyulai (Violine) und Annalena Thürauer (Violoncello) einen zweiten Preis.

Der Komponist Franz Thürauer unterstützte seine Enkelin Annalena. Foto: Thürauer

In der universitären Wertung plus brillierte Organistin Alma Teibler vom Konservatorium für Kirchenmusik der Diözese: Gold mit ausgezeichnetem Erfolg. Sie trat in der Altersgruppe III (14 bis 16) an.

Ebenfalls in „prima la musica plus“ gab es Bronze mit gutem Erfolg für Agnes Egger auf der Violine in der Altersgruppe IV (17 bis 19). Sie lernt an der Musikschule. Direktor Lukas Schönsgibl ist begeistert über die guten Leistungen: „Deswegen werden wir weitere Schritte für eine bestmögliche Ausbildung setzen.“

