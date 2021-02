Bei einer Tischlerei in Prinzersdorf gab es eine Explosion in einem Sägespänesilo. Es sind sieben Feuerwehren mit rund 120 Feuerwehrmitgliedern im Einsatz. Derzeit wird die Lage mittels Hubsteiger sondiert. "Dann entscheiden wir, wie es weitergeht", berichtet Anton Lechner von Einsatzleitung der FF Prinzersdorf. Durch die Explosion wurde der obere Teil des Silos weggerissen. Die Arbeiten werden noch bis morgen in der Früh andauern. "Das Silo wird komplett abgetragen, weil wir drinnen die Glutnester nicht löschen können", erklärt Lechner. Die Tischlerei ist laut Feuerwehr nicht betroffen.