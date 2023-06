Podiumsdiskussion im Cinema zu Strategien gegen die Klimakrise

Die Pro Planet Week im Cinema Paradiso in Kooperation mit der NÖN und der Energie- und Umweltagentur des Landes ist voll im Gange. Morgen, Donnerstag, 22. Juni, wartet schon das nächste Highlight. Um 19 Uhr wird der Kurzfilm „Songs of the Earth“ gezeigt, danach diskutiert ein hochkarätiges Publikum zum Thema Strategien gegen die Klimakrise.

Umweltmediziner Hans Peter Hutter, Physiker Werner Gruber, Heimo Bürmbaumer von der eNu und Rechtsanwältin Michaela Krömer arbeiten das Thema unter Moderation von NÖN-Redakteurin Maria Prchal auf.

https://www.cinema-paradiso.at/st-poelten/filminfos/film5483/