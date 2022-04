Trachtentänzer in Michelbach gesucht

Werbung

Die kleine, aber motivierte Truppe des Trachtenvereins Alpenland trifft sich wöchentlich in der Michelbachhalle, um Volkstänze einzustudieren. Obfrau Petra Wachter freut sich über neue Tänzer, die die Gruppe verstärken und mithelfen. „Die neuen Mitglieder sollten mindestens 14 Jahre alt sein, Freude daran haben, neue Leute kennenzulernen, und keine Angst vor Körperkontakt zeigen“, so die Leiterin. Vorkenntnisse sind keine notwendig. Geboten werden kompetente Tanzleiter, lustige Proben und Aktivitäten wie Ausflüge. „Wir organisieren Auftritte im In- und Ausland in unserer Tracht mit Dirndl und Lederhose“, macht Wachter Gusto.

Infos gibt es auf www.trachtenverein-michelbach.at

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.