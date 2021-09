Während im Moment wohl noch wenige an die kommende Weihnachtszeit denken, trifft der im Jahre 1902 gegründete Stadtchor St. Pölten bereits alle Vorbereitungen für das Adventkonzert am 17.12.2021 in der Kapistran-Kirche in St. Pölten.

Am Donnerstag, dem 09. September 2021, 19:30 Uhr, beginnen nach langer Pause auch schon die Chorproben für das traditionelle Adventkonzert, bei dem im Programm auch das „St. Pöltner Schubert-Jubiläumsjahr 2021“ seinen Platz finden wird.

Zur langen Pause meint der langjährige Chorleiter und Vorsitzende des Stadtchors St. Pölten, Eduard Hofbauer: „Wir haben ja schon viel erlebt in der nahezu 120-jährigen Geschichte unseres Chores, aber dass uns und allen Chören quasi das Singen im Chor und in der Öffentlichkeit gesetzlich verboten wurde, das hat es auch in den dunkelsten Stunden nicht gegeben. Umso motivierter sind jetzt unsere Chormitglieder, endlich wieder in der Gemeinschaft singen zu dürfen und zu zeigen, dass sie nichts verlernt haben.“

Neue Website mit vollständiger Vereinschronik

Untätig sei man nicht gewesen: „Wir haben neue Konzertpläne geschmiedet und vor allem unsere in die Jahre gekommene Homepage einer totalen Runderneuerung unterzogen. Die umfangreiche Programmierung erfolgte durch Einsatz aus unseren eigenen Reihen heraus, die in vielen Stunden auf ehrenamtlicher Basis geschaffen wurde.

Es ist dort erstmals nicht nur die vollständige Chronik des Vereins mit vielen historischen Aufnahmen und Plakaten vergangener Konzerte zu finden, sondern auch viele Klangproben und Videos von unseren Auftritten.“

Der Chor lädt zu Schnupperstunden

Sollte jemand während der Corona-Zeit die Liebe zum Singen entdeckt haben, lädt der Chor zu einer unverbindlichen Schnupperstunde ab dem 09.09.2021 ein und in weiterer Folge jeden Donnerstag zur gleichen Zeit um 19.30 Uhr.