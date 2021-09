Verheerende Bilder aus dem Stadtpark mit weggeworfenen Flaschen und Mist jeglicher Art nach nächtlichen Gelagen von Jugendlichen gibt es nach wie vor. Neben Tischen und Bänken sind Mistkübel verankert – doch der Mist kommt dort nicht hinein, wie Fotos wieder zeigen, der Kübel wird eher abgerissen.

„Das alles ist mutwillige Sachbeschädigung. Welche weiteren Möglichkeiten stehen uns als Stadtgemeinde zur Verfügung, um gegen diesen Vandalismus vorzugehen?“, überlegen Bürgermeister Rudolf Ameisbichler und der zuständige SPÖ-Stadtrat Peter Reitzner.

„Wir als Stadtgemeinde räumen ständig hinter einer Handvoll Jugendlicher her, lassen uns von ihnen ihr Verhalten gefallen“, ist Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann erbost über die Situation.

Diese in den Griff zu bekommen, sei eine enorme Herausforderung. „Wie wir damit umgehen, wird auch eine Frage des Geldes sein, denn alle Wilhelmsburger müssen dafür in die Tasche greifen, es geht um Gemeindegeld.“ Es gebe die Möglichkeit der Videoüberwachung und einer Security, doch das alles habe seinen Preis, heißt es von der Stadtgemeinde.

Täglich von Montag bis Freitag ist ein Gemeindearbeiter frühmorgens am Gelände, um eine Säuberung vorzunehmen. Zusätzlich ist seit Ende August freitags und samstags von 17 bis 22 Uhr die Stadtstreife mit einer Person im Bereich des Stadtparks zur Kontrolle engagiert. Polizei-Inspektionskommandant Martin Dullnigg erklärt: „Jeder von uns am Posten weiß, was da geschieht, fährt während seines Dienstes beim Stadtpark vorbei, um zu kontrollieren. Aber es ist sehr schwierig.“