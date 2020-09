Auf der Suche nach einer neuen Story war Moderator Mario Batka in Stössing zu Besuch. Gemeinsam mit Bürgermeister Rupert Hobl und Amtsleiterin Regina Lacher-Specht ging es zunächst zur Fleischhauerei von Stefan Girsch und der „Greißlerin“ Sonja Eibenberger.

„Es ist imponierend, dass es so kleine Geschäfte mit regionalen Produkten noch gibt“, zeigte sich Batka beeindruckt. Beim Norikerhof Dürnberg stellte Rudolf Blamauer bei einer Führung den Betrieb mit seinen 65 Pferden vor. Nach einer kurzen Einführung in die Hasenzucht und einer Vorführung landwirtschaftlicher Museumsstücke präsentierte der Leiter des Hofes zahme Ochsen. „Mit denen kann ich auch in Wald und Wiese arbeiten, falls es mal keinen Treibstoff für die Traktoren gibt“, erklärte Blamauer schmunzelnd. Den Abschluss der Tour durch Stössing bildete das Johann-Enzinger-Haus am Hegerberg. Neben der berühmten Hausmannskost aus der Küche von Christian Winkler und seinem Team genoss Batka auch die tolle Aussicht. „Hier am Hegerberg-Bankerl wäre es bei diesem Rundblick sicher sehr idyllisch für ein Liebespärchen“, zeigte sich Batka von seiner romantischen Seite. Die Sendung wird am Mittwoch, 2. September, im Radio auf 88,6 ausgestrahlt.