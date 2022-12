Pensionisten auf der Bühne: In Spratzern auf den Spuren von Lolita

Werbung

„Wir sind Lolita!“, hallt es von der Bühne, als sich der Vorhang im Volksheim hebt. Die Darsteller und Sänger des Chores sind keine professionellen, sondern Pensionisten aus St. Pölten, die für einen Tag zum Star werden und sichtlich das Rampenlicht genießen.

Das Nachbarschaftsprojekt ZUKKER, kurz für „zusammen Kunst und Kultur erleben“, entwickelte mit der Schweizer Choreografin Nicole Berndt-Caccivio und über 60-Jährigen eine Tanzchoreografie und einen Bürgerchor zu einstigen Hits.

„Seemann, lass das Träumen“, heißt es in einem der Lieder der Sängerin, die in den 60ern die Charts stürmte. Doch genau das Schwelgen in Erinnerungen stand bei der Aufführung im Mittelpunkt.

„Es war fantastisch und ich fühle mich richtig lebendig. Wir sind in nur kurzer Zeit zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen, die Spaß an Tanz und Gesang hat. Mit 66 Jahren fängt das Leben wirklich erst an“, sagt Helga Molterer mit einem Lächeln nach der Vorstellung.

