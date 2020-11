Der Klangturm ist mit einem Bildgeschmückt. Michael Strasser

Was haben das Rathaus, das Festspielhaus, der Klangturm, das Landhausschiff und der Hauptbahnhof gemeinsam? Leuchtende Schriftzüge, die daran erinnern, dass Österreich seit 25 Jahren zur EU gehört. „In This Together“ nennt sich das Kunstprojekt mit Installationen von Aldo Giannotti und Borjana Ventzislavova, das die beiden in Österreich lebenden Künstler realisiert haben. Mit ihren temporären Interventionen wollen sie ein Jahr lang ihre Fragen, Perspektiven und Hoffnungen an und für Europa mit der Öffentlichkeit teilen.

Der Spruch „In this we are all together“ ziert das Landhausschiff, „Quo vadis Europa?“ das Rathaus. Sunset und Sunrise zeigt das Festspielhaus. Dort und im Cinema Paradiso gibt es außerdem Poster und Taschen zur freien Entnahme für all jene, die sich das Kunstprojekt quer durch St. Pölten erwandern wollen.

„Ein Grundprinzip der EU ist Gemeinschaft. Wir können in Zeiten wie diesen viel Kraft und Trost aus dieser Gemeinschaft schöpfen. Niederösterreich lebt das vor. St. Pölten als zentrale mitteleuropäische Stadt eignet sich wunderbar für diese klaren künstlerischen Statements“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Bürgermeister Matthias Stadler sieht den öffentlichen Raum derzeit als perfekten Ort, um Kunst sichtbar zu machen. „Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich gehen wir damit den Weg zum Kulturschwerpunkt ‚St. Pölten 2024‘ konsequent weiter.“