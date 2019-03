Billa investiert weiter in das Filialnetz in der Landeshauptstadt. In der Purkersdorfer Straße soll an der Kreuzung mit der Josef-Zwetzbacher-Gasse der bereits elfte Supermarkt in

St. Pölten entstehen, der erste im Stadtteil Wagram. Die Filiale wird eine Verkaufsfläche von 667 Quadratmetern aufweisen und soll im Herbst eröffnet werden. „Der Raum St. Pölten befindet sich im Wachsen. Bei der Standortauswahl legt Billa großen Wert auf seine Rolle als Nahversorger“, erklärt Karin Dorfner von Rewe.

Im Dezember des vergangenen Jahres hat der Konzern in die Modernisierung der Filiale im Regierungsviertel investiert und diese komplett renoviert. Weitere Um- oder Ausbaupläne in St. Pölten gibt es aber aktuell nicht.