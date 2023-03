Gesundheitsnetzwerk startet in Böheimkirchen durch

Im Rahmen eines Projektteam-Treffens startete Doris Covi ihr Praktikum in Böheimkirchen. Die regionale Gesundheitskoordinatorin in Ausbildung hat für das Projekt „BÖ-net-verein(t) in Böheimkirchen“ Ressourcen und Verbesserungspotenziale zu gesundheitsförderlichen Maßnahmen erhoben.

Eine Umfrage im Vorjahr ergab den Wunsch der Vereine, sich untereinander mehr auszutauschen und Synergien zu nutzen. „Wir kommen dem nun nach. Das Kernelement des Projekts, das bis in den September läuft, ist ein Vernetzungstreffen am 26. April. Der Austausch der Vereine steht dabei im Vordergrund“, so Covi.

Zudem werden die Daten der Vereine auf der Gemeindehomepage aktualisiert. Vereine, die sich noch nicht auf der Homepage befinden, können sich bei Doris Covi melden. „Geplant ist ein Abdruck dieser Daten auf zwei A4-Seiten, um auch weniger internetaffinen Bürgern den Kontakt zu den Vereinen leichter zu machen“, so die Gesundheitskoordinatorin.

Infos gibt es unter doris.covi@kabsi.at oder 0650/4997885.

