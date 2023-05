Pfarrkirche Gerersdorf wird vermessen und digitalisiert

Die Pfarrkirche zum heiligen Johannes dem Täufer in Gerersdorf wurde im Rahmen des Projektes „Digitalisierung des Baukulturellen Erbes des Landes Niederösterreich“ mittels 3D Laserscanner und Befliegung aufgenommen und sämtliche Eckdaten des Gotteshauses digital erfasst. Inhalt dieser Aktion ist, Kulturgüter standardisiert und damit sehr kosteneffizient zu dokumentieren und gleichzeitig zu vermessen.

Durchgeführt wird das Projekt seit 2022 vom Büro EKG Baukultur Ziviltechniker GmbH mit Spezialisten für die digitale Aufnahme und Datenauswertung von Kulturgütern und historischen Gebäuden. „Auf Basis der gewonnenen Daten werden präzise Bestandspläne nach den Richtlinien des Bundesdenkmalamtes, sowie virtuelle 3D Modelle in Echtfarben erstellt“, so Architekt Martin Offenhuber von EKG Baukultur Ziviltechniker GmbH. Unser wertvolles kulturelles Erbe werde dadurch detailliert für die Nachwelt dokumentiert und so eine Grundlage für Sanierung und Denkmalpflege gelegt, erklärt Offenhuber.

