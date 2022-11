Böheimkirchen: Gesundheit geht alle an

Doris Covi absolviert seit einem halben Jahr die Ausbildung zur Gesundheitskoordinatorin und stellte dem Gemeinderat die Ergebnisse einer Bedarfserhebung vor, an der 28 Personen aus Politik, Vereinsleben, Schulen und Blaulichtorganisationen teilgenommen haben. Erhoben wurden die gesundheitsfördernden Angebote in der Gemeinde.

Daraus entwickelte Covi das Projekt „BÖnet – verein(t) in Böheimkirchen“, das im Frühjahr 2023 umgesetzt wird. „Ganz oben auf der Wunschliste steht eine stärkere Vernetzung der Vereine und speziell der Gruppe der Senioren. Notwendig ist auch eine Stelle, die sich der Integration von zugezogenen Menschen widmet“, so die Studentin.

Was außerdem fehlt, sind saisonale und regionale Angebote in der Gastronomie, gesundes Essen in den Schulen und mehr Räume für Indoor-Aktivitäten mit transparenter Buchungsmöglichkeit, etwa über die Gemeinde-Homepage. Beim nächsten Treffen im April wird es um gemeinsame Themenschwerpunkte, die Organisation von Veranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit gehen.

„Auf der Gemeinde-Homepage sollen sich die Vereine präsentieren und ihr Angebot bewerben können. Das neue Vereinsblatt und die aktualisierte Homepage sollen im Sommer 2023 im Rundblick vorgestellt werden“, so Covi. Die Vereine sind aufgerufen, sich bis Ende des Jahres bei der Planung des Treffens einzubringen. Kontakt: doris.covi@kabsi.at.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.