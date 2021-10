Waitzendorfer Spielplatz ist neu

Der Spielplatz in Waitzendorf erstrahlt in neuem Glanz. Die Stadtgärtnerei St. Pölten setzte diesen mit Unterstützung der Bürgerbeteiligung um. „Die Bürgerbeteiligung in Waitzendorf zur Errichtung des neuen Spielplatzes sowie des angrenzenden Fußballplatzes funktionierte hervorragend und verlief durchwegs konstruktiv. Mit dem Ergebnis haben wir ein großartiges neues Angebot geschaffen, das sich sowohl an Kinder als auch an Jugendliche richtet“, sagt Robert Wotapek, Leiter der Stadtgärtnerei.

Schon bei der Ideenfindung brachten sich die Waitzendorfer ein. An einem Workshop im Oktober des Vorjahres nahmen zehn Kinder von drei bis sieben Jahren und zwölf Erwachsene teil. Das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe bildete die Grundlage für die weitere Planung und Umsetzung. Dabei halfen die Waitzendorfer Fußballbegeisterten beim Präparieren der Spielfläche sowie dem Säen des neuen Rasens.

Die Neugestaltung des Spielplatzes in Waitzendorf- Siedlung ist das erste Projekt des Dorferneuerungsvereines. Die Planung erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen dem Magistrat St. Pölten, der NÖ.Regional.GmbH sowie dem ortsansässigen Verein.

Das nächste Projekt der Dorferneuerung, die Sanierung der Dorfkapelle, befindet sich derzeit in der Planungsphase.