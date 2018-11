Deutlich mehr als im heurigen Jahr ist im Budget 2019 für die Radwege der Stadt vorgesehen. 265.000 Euro werden investiert, um rund 115.000 Euro mehr als heuer. Errichtet werden soll damit unter anderem der Radweg entlang der B 1 als sichere Verbindung zwischen Alpenbahnhof und Innenstadt. Der gemischte Geh- und Radweg wird eine Länge von rund 500 Metern aufweisen.

Neue Radwege für besser Anbindung an City

Wagram aus Radler-Sicht besser an die City anzubinden, soll mit einem Radweg an der Purkersdorfer Straße gelingen. Dieser soll laut Alexander Schmidbauer, Mobilitätsbeauftragter der Stadt, als großzügiger, überbreiter Mehrzweckstreifen ausgeführt werden. „Der Radweg wird pro Richtung rund 1.100 Meter lang sein, in Summe wird das Radfahrnetz also um über zwei Kilometer innerstädtisch erweitert“, so Schmidbauer. Pünktlich zum Start der Radfahr-Saison 2019 sollen diese und weitere Projekte laut Schmidbauer umgesetzt werden.

Bereits hergestellt wurde heuer die Erweiterung des Radwegenetzes nach Ganzendorf. Auch die Radweg-Anbindung an die Kopalkaserne wurde bereits gebaut. Der 400 Meter lange Radweg wird künftig in das ehemalige Kasernen-Areal verlängert werden. Rund 170 Kilometer aller Wege und Straßen der Stadt sind laut Schmidbauer mit dem Fahrrad befahrbar. „70 Kilometer davon sind explizit als Radwege ausgewiesen.“