„Alte Schätze renoviert – Lebensgschicht’n inhaliert“

Unter dem Motto „Alte Schätze renovieren – Lebensgschicht’n inhalieren“ bestand die Aufgabe darin, bereits bestehende Plätze und Projekte in Hafnerbach durch die Landjugend instand zu setzen. Zu den Aufgabenstellungen zählten die erneute Aufwertung der Hundeauslaufzone, des Streetsoccer-Platzes, des Volleyball-Platzes, der Spielplätze in Hafnerbach und Sasendorf, des Kriegerdenkmals, des Sagenweges und einer Pausenbank am Dirrling.

Eine besondere Aufgabe war das Schreiben eines Geschichtenbuches. Als Zusatzaufgabe galt es, die Renovierung des Unterstands beim Beachvolleyball-Platz zu bewerkstelligen. Das Buch enthält Erzählungen und persönliche Anekdoten, die von Einwohnern erzählt und zu Papier gebracht wurden. Das Buch handelt von Ereignissen und Erlebnissen, die Bewohner mit der Gemeinde verbinden und die nie in Vergessenheit geraten sollen. Es spiegelt die einzigartige Kultur und Vergangenheit der Marktgemeinde Hafnerbach wider.

Arbeit wird fortgesetzt

Das Buch wurde zehnmal gedruckt und bei der Projekt-Präsentation am Sonntag vorgestellt. Die Gemeinde hat beschlossen, das Buch binden zu lassen, zu verkaufen und an der Fortsetzung zu arbeiten. „Als starkes Team konnten wir die Herausforderung vollenden und sind dadurch auch enger zusammengewachsen. An Spaß und Motivation fehlte es in den 42,195 Stunden nicht“, berichtet Landjugendleiterin Judith Gundacker.