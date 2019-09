Wir, die Landjugend Wilhelmsburg würden uns seeehr über einen Onlinebeitrag freuen! Wir nahmen am Landjugend Niederösterreich Projektmarathon teil! Am Freitag 20.9.2019 übergab der Bauernbund Wilhelmsburg uns das Projekt! Materialien wurden von Sponsoren der Wirtschaft in Wilhelmsburg finanziell unterstützt und zur Verfügung gestellt!

Die Landjugend Wilhelmsburg nahm am Projektmarathon teil. Die Aufgabe war es in 42,195 Stunden bei der Aussichtswarte auf der Rudolfshöhe ein neues Müllplatzerl zu betonieren und aus Holz Müllbehälter zu bauen. Nebenan befindet sich der Zuwachswürfel, der einen Kubikmeter Holzzuwachs in Österreich in einer Sekunde symbolisiert.

"Aus dem übrig gebliebenen Baum gestalteten wir eine Sitzmöglichkeit"

Auch ein riesiger Baumstumpf ausgerissen und daraus ein Bereich mit Hängematte gestaltet. Da sich der Bereich bei einem Lindenbaum befindet, wurde auch der Projektname "Aussichtstraum unterm Lindenbaum" gewählt. Zirka 100 Meter weiter befindet sich die denkmalgeschützte 4-Brüder-Buche, die vor einem Jahr von einer Naturgewalt umgerissen wurde.

"Aus dem übrig gebliebenen Baum gestalteten wir eine Sitzmöglichkeit mit einem Dach. Eine weiter Besonderheit ist der in der Buche eingewachsene Grenzstein mit einem Wappen aus den Zeiten der Jörgler (17.Jh) dieser wurde fein säuberlich freigemeißelt", berichten die Landjugend Mitglieder. Beim Waldlehrpfad wurden außerdem die Schilder erneuert, zusätzlich wurden zwei Nützlingshotels gebaut.