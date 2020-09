Der Projektmarathon ist bereits zum 17. Mal fixer Bestandteil der gemeinnützigen Arbeit der Landjugend NÖ. Mit 130 Projekten landesweit gab es heuer eine Rekordbeteiligung.

Die Gemeinden können Ideen für Projekte bei der Landesleitung deponieren. Die einzelnen Gruppen erfahren erst am Freitag-Nachmittag, welche Aufgabe sie erwartet. Die große Herausforderung liegt in der kurzen Zeit, die den Jugendlichen zur Verfügung steht. In 42,195 Stunden werden dabei beachtliche Projekte umgesetzt.

In Pyhra wurden mehrere Sitzmöglichkeiten und ein Trinkbrunnen für durstige Radfahrer errichtet. Infotafeln und selbstgemachte Mülleimer sollen die Sportler zu mehr Naturschutz bewegen.

Stolz präsentierte die Landjugend die neue Raststation der Gemeinde. Die Radfahrer können sich nun am Radweg entlang der Perschling zwischen Pyhra und Fahra entspannen und ihre Trinkflaschen auffüllen. Trotz mehrerer heftiger Regenschauer ließ sich die Truppe nicht aus der Ruhe bringen.

Neue Raststation für durstige Radfahrer

Die Raststation umfasst nun mehrere Sitzmöglichkeiten aus Lärchenholz und einen gemauerten Trinkbrunnen, der die Sportler ab jetzt mit frischem Wasser versorgt. Zusätzlich wurden noch ein Radständer, mehrere Sträucher und ein Stein-Zaun auf der Rückseite des Platzes aufgestellt.

Auch die Sitzbänke entlang des Weges zwischen Pyhra und Fahra wurden von der Landjugend saniert und mit Info-Tafeln zu den Themen Abfall und Umwelt versehen. Außerdem stellten die Mitglieder gleich neben den Bänken selbst-geschweißte Mistkübel und auf jeder Perschling-Uferseite einen „Gackerl Sackerl“-Ständer auf. „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Leistung meiner Landjugend und ich glaube das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen“, so der Obmann Johannes Sieder.

Landjugend schafft einen Ort der Ruhe in Böheimkirchen

In Böheimkirchen gestalteten rund 20 junge Freiwillige im Rahmen des Projektmarathons einen ganz besonderen Ort der Ruhe im neuen Generationenpark. Ein gepflasterter Platz mit einer Holzpergola mit zwei Sitzbänken und einem speziell gestalteten Lesetisch laden die Bevölkerung zum Verweilen ein. Zusätzlich wurde noch ein Insektenhotel errichtet.

Damit ist der Generationenpark in Böheimkirchen um eine Facette reicher geworden. „Die Landjugend hat dieses Projekt perfekt umgesetzt. Ich bin überzeugt, dass dieser Ort bei der Bevölkerung sehr gut ankommen wird. An dieser Stelle ein besonderer Dank auch an die Böheimkirchner Firmen, die tatkräftig mitgeholfen haben", freut sich Bürgermeister Hans Hell.

Infopoint bringt Besucher am Refugium auf neusten Stand

Die Stössinger Landjugend hat im Rahmen des Projektmarathons einen neuen Infopoint beim Refugium Hochstrass errichtet. Die liebevoll gestaltete Tafel wird durch eine Sitzbank, eine gemütliche Holzliege und eine Kräuterspirale ergänzt. Zusätzlich wurden die umgebenden Parkplätze neu geschottert.

Als Draufgabe haben die rund 25 jungen Freiwilligen die in unmittelbarer Nähe gelegene Herz Jesu-Kapelle neu gestrichen. „Mit diesem tollen Projekt hat die Landjugend einen sichtbaren Fingerabdruck in der Gemeinde hinterlassen. Für die Nutzer des Wanderwegs bietet der Infopoint wertvolle Hinweise", bedankt sich Bürgermeister Rupert Hobl für die tolle Umsetzung des Projekts.

