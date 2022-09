Gerersdorfer Landjugend schuf „Platzerl“ für alle

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Ein Platzerl für Jung und Alt fördert den Gerersdorfer Zusammenhalt!“ Unter diesem Motto stand das Projektmarathon-Wochenende der Landjugend in Gerersdorf.

Das „Bachgartl“ war schon einmal Projekt der Landjugend. Ein lieblicher Ort zum Verweilen, zum Ausruhen, um die Natur zu genießen, rund um einen romantischen Brunnen, umgeben von Blumen. Diesmal galt es, den Ort am Fuß des Kirchenbergs neben dem Annetbach noch attraktiver zu machen.

Die Jugendlichen waren von Freitag bis Sonntag mit Begeisterung bei der Sache. Es wurde vermessen, geplant, gegraben, geschottert und gepflastert. Der öffentliche Weg entlang des Bachs erstrahlt jetzt barrierefrei in neuem Glanz. Zum Bach hinunter wurde eine Treppe errichtet, um jenen, die sich um die Pflege der Blumen annehmen, das Gießen zu erleichtern. Der Weg auf den Kirchenberg wurde neu befestigt. Das Material stellte die Gemeinde zur Verfügung.

Von Freitag bis Sonntag packten viele Freiwillige beim „Bachgartl“ mit an. Foto: Ferdinand Bertl

Die Bevölkerung verköstigte die fleißigen Jugendlichen mit Essen, Kaffee und Kuchen. Gemeinderäte grillten am Samstag für die ehrenamtlichen Arbeiterinnen und Arbeiter.

Bei der Präsentation am Sonntagnachmittag dankte Bürgermeister Herbert Wandl den Mitgliedern der Landjugend für ihr Engagement und den Einsatz trotz durchwachsenen Wetters. „Es liegt an uns allen, dass das, was hier geschaffen wurde, künftig auch genutzt wird“, so Wandl.

