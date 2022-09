Pyhras Landjugend sorgte für Erweiterung für Spielplatz

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Auftrag an die Mitglieder der Landjugend hatte es heuer in sich. Ein Stehkarussell, Klettersechseck und eine Pony-Federwippe sollten den Spielplatz in Wald erweitern. Außerdem sollte eine Sitzgelegenheit samt Tisch gebaut sowie der Abgang zur Perschling erneuert werden.

Trotz des umfangreichen Auftrags und des knappen Zeitlimits von rund 42 Stunden zeigten die Mitglieder heuer enormen Fleiß und Hartnäckigkeit und waren bereits am zweiten Tag fertig.

„Mit 45 tatkräftigen und gut organisierten Helfern ging alles recht schnell. Wir waren schon Samstagnacht fertig, nachdem wir auch im Dunkeln noch betoniert hatten. Am Sonntag waren dann nur noch Kleinigkeiten zu erledigen. Da haben wir dekoriert und ein Zelt für die Präsentation aufgestellt“, erzählt Leiterin Julia Hubmayer.

Dennoch seien die Aufgaben nicht einfach gewesen. Besonders der Abgang zur Perschling habe sehr viel Können gefordert. „Der Zugang ist sehr steil und war mit dem Bagger schwer zu bearbeiten, das war eine echte Herausforderung, die wir mit gutem Teamwork und schweißtreibender Handarbeit ebenfalls gut umsetzen konnten“, beschreibt Julia Hubmayer die Schwierigkeiten des Auftrags.

Den Kindern aus Wald stehen nun nagelneue Geräte für Spiel und Spaß und auch den Eltern gemütliche Sitzgelegenheiten am erweiterten Spielplatz zur Verfügung.

