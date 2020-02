Studenten der TU Wien präsentierten zehn Projektideen zur Kleinregion „GeMaPriMa“ (Gerersdorf, Markersdorf-Haindorf, Prinzersdorf, St. Margarethen). Rund 50 Studierende lernten im Vorjahr vier Tage lang die Region kennen, um im Rahmen eines Entwicklungskonzeptes Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Diese sollen dann Ideen für die neu zusammengesetzten Gemeinderäte in der kommenden Periode bringen. Kleinregionsobmann Herbert Wandl bedankte sich bei den Studierenden für die gute Zusammenarbeit während der letzten Monate sowie für das Füllhorn an Ideen für eine mögliche, zukünftige Entwicklung in der Region. Im Anschluss lud die Kleinregion GeMaPriMa noch zur Diskussion.

Die Arbeiten werden von den Studenten in einer Broschüre zusammengefasst und kommentiert.