Ein junger, noch nicht gefestigter Mann aus Braunau am Inn, Anfang des vorigen Jahrhunderts in Wien, im Zentrum der Vielvölker-Monarchie: Von den prägenden Jahren Adolf Hitlers, lange bevor er zum Diktator und Massenmörder wurde, erzählten die original Wiener Zeitenwandler im Museum NÖ und gaben damit einen Vorgeschmack auf das, was bald auf die Besucher im Haus der Geschichte zukommt.

Über einen Künstler, der mit den neuen Kunstströmungen nichts anfangen konnte, redete Kabarettist Martin Haidinger mit Historiker Karl Vocelka auf der Bühne. Über jemanden, der damals noch mehr Wagner-Fan als Antisemit war und die Richard-Wagner-Aufführungen des Juden Gustav Mahler schlagkräftig verteidigte.

Mit Musik aus jener Zeit gespickt hat den Abend das Originalklang!Orchester, auch mit einem Stück von Hitlers Zimmergenossen im Männerwohnheim, Gustl Kubizek. Zum tieferen Verständnis gab es Rückblicke in die Kindheit des Diktators, der entgegen anderer Erzählungen selbst nie Schicklgruber geheißen habe.

Die Doppelconference der beiden Zeitenwandler war Einstimmung auf die nächste Sonderausstellung im Museum NÖ: Von 29. Februar bis 9. August zeigt das Haus der Geschichte „Der junge Hitler. Prägende Jahre eines Diktators, 1889 bis 1914“.

Ende des Krieges Anlass für Ausstellung

Anlass dafür ist das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Über 60 Millionen Menschen fielen diesem opferreichsten und brutalsten Krieg der modernen Geschichte zum Opfer. Mehr als die Hälfte davon waren Zivilisten. Über sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden von den Nationalsozialisten systematisch ermordet. „Wir nehmen das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs zum Anlass dafür, nach den Anfängen zu fragen: Woher kamen Nationalismus und Militarismus, Rassenhass und Antisemitismus? Wie weit waren sie in der Gesellschaft bereits verankert, bevor die Nationalsozialisten ihren Aufstieg erlebten? Wie prägten die Strömungen Adolf Hitler und die Entwicklung seiner Zeitgenossen?“, erklärt Florian Müller vom Museum NÖ.

Neben der Biographie Hitlers wird die Ausstellung auch die prägenden Ideen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts beleuchten und damit die andere Seite der Wiener Moderne.