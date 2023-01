Mütterstudio in St. Pölten eröffnet

In der Innenstadt gibt es eine neue Anlaufstelle für werdende Mütter: „ProMami“ eröffnete das neue Mütterstudio in der Wiener Straße 15/7. Der vom Land Niederösterreich geförderte Verein ist ein Zusammenschluss von Hebammen, um ihre Leistungen flächendeckend anbieten zu können. Neben dem Team aus Hebammen stehen Schwangeren und neuen Eltern eine Yoga-Lehrerin, eine psychologische Beraterin und eine Trageberaterin zur Verfügung. Das breite Kurs- und Gruppenangebot umfasst neben Stillworkshops und Geburtsvorbereitungskursen auch Mama-Baby-Yoga, Krabbeltreffs und mehr. Als erstes ProMami-Mütterstudio bietet der Standort in St. Pölten auch einen „LGBTQ+ Treff“ an.

Hebamme Hanna Leutner leitet das neue Mütterstudio. „Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Team den Frauen in St. Pölten eine gute Versorgung bieten zu können“, sagt Leutner. Präsidentin des Vereins ProMami Beatrix Cmolik betonte bei der feierlichen Eröffnung die große medizinische Bedeutung der Hebammenarbeit. Cmolik setze sich weiterhin für ein noch flächendeckenderes, niederösterreichweites Angebot ein.

