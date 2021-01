„Akzeptieren Zwang zum Impfen nicht“

Ein schnelles Foto vom Bürofenster herab und zwei kurze Absätze.

Ich war selbst auf der Demo und nein, die Teilnehmer zeigten nicht, dass sie keine Angst vor dem Virus haben, sondern dass wir Impf- und Testzwang (auch über Umwege) nicht akzeptieren.

Ja, Pfeiferl waren dabei und Maske hatten wir auch keine auf, wie soll man das Pfeiferl auch mit Maske bedienen?

Leopold Pfeifer

„Die Regeln werden nicht durchgesetzt“

Uns ist absolut unverständlich, warum die Polizei bei dieser Demo – und den anderen über TV veröffentlichten Fällen – die gültigen Coronaregeln nicht einmal ansatzweise durchsetzt. Wie wir mit eigenen Augen feststellen konnten (die Demo zog vor unserem Haus vorbei), trugen die Teilnehmer nicht nur keine Maske, sondern hielten auch die Abstandsregeln nicht ein. Wieso werden die gültigen Regeln nicht durchgesetzt, bevor neue Regeln beschlossen werden? Die Glaubwürdigkeit der Maßnahmen wird dadurch nicht erhöht. Ergänzt sei, dass die Teilnehmer AfD-Sprüche wie „Wir sind das Volk“ skandierten.

Karl Kellner, St. Pölten

„Aktion hatte sehr Hippie-mäßige Züge“

Nur damit nicht wieder Falschmeldungen kolportiert werden: Bei mir am Spratzerner Kirchenweg in St. Pölten ist heute, 30. 12., um 17.15 Uhr ein langer, total friedlicher Demonstrationszug vorbeigezogen, würde mal sagen zu diesem Zeitpunkt 400-500 Teilnehmer. Ich konnte nicht einen „Rechten“ ausmachen, auch keine „Corona-Leugner“, im Gegenteil, die ganze Aktion hatte sehr, sehr Hippie-mäßige Züge, mit Blumen, Musik-Instrumenten, Lichterketten etc., eben Bürger wie Du und ich. Die Teilnehmer, die keine MNS-Masken trugen, hielten alle einen Abstand ein! Skandiert wurde nur „Friede, Freiheit, keine Diktatur“. Die begleitenden Polizisten waren ebenfalls ruhig und entspannt!

Dietmar Haslinger, St. Pölten

„Menschen hätten gern den Spitalspl atz“

Ich habe da mal nur Gedanken für die Verweigerer beziehungsweise Ignoranten von Corona: Wenn Ihr der Meinung seid, Ihr braucht das alles nicht, weil Corona nicht gefährlich ist beziehungsweise es Corona gar nicht gibt, dann, bitte, ist das Euer gutes Recht.

Jedoch kenne ich Menschen, die dran glauben und erstens, nicht von euch in Gefahr gebracht werden sollten und zweitens, wenn sie erkranken, gerne die Plätze in Spitälern haben würden.

Also nur Gedanken: Manche geben eine Verfügung ab, damit sie kein fremdes Blut bekommen. Andere verfügen, dass sie nicht reanimiert werden. Wieder andere lassen sich nicht von Maschinen am Leben halten. Bitte geht Ihr doch zu Euren Anwälten und verfügt, dass, falls doch der Fall eintritt und Ihr an Corona erkrankt, keine klinischen Maßnahmen ergriffen werden, damit die Leute, die sich versuchen zu schützen, den nötigen Platz und die Behandlung bekommen können.

Ich selbst bin weder ein Fürsprecher noch Gegner, aber halte mich zum Wohle der Allgemeinheit gerne an die auferlegten Regeln. Für mich, meine Familie und für alle Mitmenschen, welche „Angst“ verspüren.

Die Masken trage ich gerne für die Dauer des Einkaufens, und wer das nicht kann, soll sich doch mal erinnern, wie es zu Fasching, Krampus oder Halloween ist, wo viele Menschen stundenlang maskiert sind und das freiwillig, ohne zu jammern.

Silvio Bösch, Hadres