„Die Erde brennt“: Starkes Statement von St. Pöltner Musiker

Die Klimakrise, der „Datenwahnsinn“ sowie die schnelllebige Konsumgesellschaft – diese Dinge beschäftigen den Musiker Jürgen Schwarz schon länger.

Mit „Vergiftung“ startete er seine Solokarriere und setzte damit ein Zeichen gegen den Turbokapitalismus. Der Sänger der St. Pöltner Band „Nucleus Mind“ landete mit seiner Single unter den Top 25 des FM4-Protestsongcontests.

Konsumgesellschaft + Wirtschaftswachstum = Klimakrise

Das Pendant zum Eurovision Song Contest ist der Gesangswettbewerb des Radiosenders FM4. Der Contest steht nicht nur für Diversität und Zusammenhalt, er beleuchtet auch gesellschaftskritische Themen und Krisen.

„Ich hatte meinen Song fertig geschrieben und mich einfach angemeldet. Immerhin schreit ‚Vergiftung‘ nach Kritik“, erzählt der 36-jährige Intensivpfleger über seine Teilnahme am Contest.

Mit Zeilen wie „Du bist, was ich will, aber nicht, was ich brauch, du vergiftest mich und alle anderen auch“ beschreibt er die heutige Konsumgesellschaft und das daraus resultierende Wirtschaftswachstum. Die Klimakrise sei die Folge dessen.

„Die Mechanismen dahinter in Metaphern zu packen, die für Daten und Geld stehen sollen, das war nicht so einfach“, betont er. Umso wichtiger ist dem Musiker, seine Lieder weiterhin auf Deutsch zu verfassen, denn „erst in deutscher Sprache wird vorrangig auf den Text geachtet“.

Bereits zehn weitere Songs habe er schon fertig, die er künftig live präsentieren möchte.

